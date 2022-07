Duizenden huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn vrijdagmiddag aanwezig bij een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Even verderop moest de politie optreden toen demonstranten het Binnenhof wilden betreden.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zou naar de demonstratie op het Malieveld komen, maar door de uitgelopen ministerraad kon hij toch niet komen. Honderden demonstranten trokken vervolgens naar het Binnenhof om verhaal te halen bij Kuipers.

De demonstranten riepen om Kuipers. 'Waar is Ernst!?' en 'Wij zijn nu een spoedgeval' schreeuwden zij. Na een tijdje kwam Kuipers samen met Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport) naar buiten om in gesprek te gaan. "Het had niets met onwil te maken, maar alles met de ministervergadering", aldus Helder tegen de menigte.

De twee ministers vroegen om concrete voorstellen en stellen dat "het ontregelen van de zorg morgen al kan beginnen". Nadat het gesprek was afgelopen vertrok de groep weer, sommigen liepen in polonaise terug naar het Malieveld.

Honderden huisartsen protesteren bij het Binnenhof tegen de hoge werkdruk. Honderden huisartsen protesteren bij het Binnenhof tegen de hoge werkdruk. Foto: ANP

Hoge werkdruk en veel extra taken

De huisartsen protesteren tegen de hoge werkdruk als gevolg van de vele extra taken die ze erbij hebben gekregen in de afgelopen jaren.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) schatte eerder dat er tussen de vijfduizend en tienduizend mensen naar de manifestatie zouden komen, die van 14.00 tot 16.00 uur duurde,

"Het is belangrijk om daar met zo veel mogelijk mensen te staan, zodat minister Kuipers en alle andere beleidsmakers niet om ons signaal heen kunnen", zegt de LHV.

Volgens de belangenorganisatie is de grens van wat de huisartsenzorg aankan bereikt. De huisartsen willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden, zodat er de komende jaren daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden.

Confronterende teksten en paarse krokodillen

Veel demonstranten vrijdag zijn gekleed in een wit shirt. Daarop staat het aantal patiënten voor wie ze zorgen, zoals "202.000 patiënten 's nachts in m'n eentje'. Op spandoeken staan teksten zoals "te veel pijn in de eerste lijn" en "ik heb zorgen om de zorg van morgen".

Op borden staat geschreven "Heeft u een momentje? Wij namelijk niet!" en "Help de huisarts verzuipt". Sommige mensen hebben een paarse krokodil bij zich, als symbool voor bureaucratie.

Aard Verdaasdonk van de LHV roept tijdens de demonstratie op om de wachtlijsten in de jeugdzorg en in de ziekenhuizen op te lossen. "We zijn de poortwachter. Dat willen we graag blijven, maar dan moet de poort wel open." Ook wordt gezongen: "We gaan naar Kuipers toe".

Een huisarts heeft een videoboodschap ingesproken vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. "In tegenstelling tot Schiphol kan de zorg geen vluchten schrappen." David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), prijst de huisartsen en betuigt zijn steun voor de praktijken. "Wij staan op de schouders van reuzen."

Huisartsen kregen laatste jaren meer taken

Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten, is volgens de LHV tot dusver niets terechtgekomen.

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komen patiënten toch weer bij hun huisarts terecht. Daarnaast kwamen er allerlei extra administratieve taken bij vanuit de overheid en zorgverzekeraars.