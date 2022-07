De politie roept relschoppers die dinsdagavond bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aanwezig waren en strafbare feiten hebben gepleegd ertoe op zich te melden. Als zij dit niet doen, gaat de politie beelden van de acties vrijgeven om de daders op te sporen.

Na onderzoek van de beelden heeft de politie elf verdachten op het oog, maakt ze vrijdag bekend.

De politie heeft vrijdag al een paar beelden online geplaatst, maar de gezichten van de relschoppers zijn onherkenbaar gemaakt. Als de mannen zichzelf niet melden, komen de beelden mét de gezichten woensdag online.

Het gaat om beelden die zijn gemaakt in Hierden, bij het huis van minister Van der Wal. Daar braken boze boeren dinsdagavond door een politieafzetting heen. Ze gooiden onder meer een politieauto omver.

50 Boeren breken door politieblokkade bij huis stikstofminister

OM en politie nemen rellen hoog op

De minister was op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. De rellen bij het huis van de minister zijn breed veroordeeld. Het was niet de eerste keer dat boze boeren zich bij haar thuis meldden.

"Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden", schrijft de politie in een verklaring. "En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto's."

De politie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op vanwege de maatschappelijke onrust en de dreiging die uitging van de acties in Hierden.