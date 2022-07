Diverse Statenleden die mee denken en stemmen over de stikstofplannen, hebben een agrarische achtergrond. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het gaat voor zover bekend om achttien Statenleden in negen provincies.

Acht van de Statenleden zijn ook bestuurder in een boerenbelangenorganisatie. Door mee te stemmen, overtreden ze volgens NRC de integriteitsregels.

De link tussen de bestuurders en de agrarische sector is belangrijk, omdat de uitvoering van de plannen voor stikstofreductie vooral bij de Provincies ligt. Het kabinet heeft een plan gemaakt met reductiedoelen per provincie. De Staten moeten hier vervolgens nadere invulling aan geven.

Als voorbeelden noemt NRC onder meer de Drentse CDA-Statenleden Eline Vedder en Ceciel Mentink, die allebei actief lobbyist voor LTO zijn.

Drenthe speelt grote rol in de reductie

Het Natura 2000-gebied Dwingelderveld speelt een grote rol in de reductieplannen. Hier moet de stikstofuitstoot tot 70 procent worden teruggedrongen.

Alleen in Groningen en Utrecht zitten en zaten geen belangenbehartigers van de agrarische sector in Provinciale Staten. In Limburg stapte het agrarische Statenlid recent op.