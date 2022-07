De regering moet werk maken van bemiddeling en andere manieren om slachtoffers van het toeslagenschandaal sneller te helpen. Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen verloopt de afhandeling van het dossier te langzaam en daalt het vertrouwen van getroffen ouders daardoor.

De ombudsman zegt dat veel ouders lang moeten wachten voordat hun herstelverzoek aan de beurt is en dat het proces voor een deel van hen wellicht nog jaren gaat duren.

Een gang naar de rechter is "vrijwel de enige manier" om eerder geholpen te worden, signaleert Van Zutphen.

"Veel ouders zijn moegestreden", zegt de ombudsman. "Deze operatie is een opeenstapeling van ingewikkelde regels en procedures. De individuele afhandeling kost daardoor veel tijd. Alle energie die er nu in wordt gestoken, gaat naar dit vastgelopen systeem van herstel."

'Met bemiddelen nemen ouders regie terug'

Door bemiddeling en het vastleggen van de afspraken zouden ouders "weer zelf verantwoordelijkheid en regie" kunnen krijgen over hun leven, vindt Van Zutphen. "Waarbij het moet draaien om de vraag 'wat heb je nu nodig om dit boek te kunnen sluiten?'."

Volgens de ombudsman heeft het kabinet een proef met bemiddeling aangekondigd, maar zal bemiddeling pas in de bezwaarfase mogelijk zijn. "Er is bemiddeling aan de voorkant nodig."

Herstelproces zit muurvast

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) liet begin juni weten dat de compensatie van sommige groepen toeslagenouders beter kan worden geregeld, maar dat een versnelling er niet in zit.

Het herstelproces loopt vooral vast als toeslagenouders de eerste 30.000 euro aan compensatie (ook wel de Catshuisregeling) hebben gekregen, of juist horen dat ze hiervoor niet in aanmerking komen. Ouders die zeggen recht op meer geld te hebben, komen vaak in een bureaucratisch moeras terecht.