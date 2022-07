In het noorden en oosten kan in de ochtend nog wat regen vallen, maar verder blijft het droog. De zon laat zich overdag volop zien. Het wordt 19 tot 22 graden.

De hele dag is er een mix van zon en stapelwolken. Lokaal kan een bui vallen, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. De zuidwestenwind is matig boven land en aan zee (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

In de avond koelt het snel af. Rond zonsondergang, rond 22.00 uur, is het een graad of 16.

In de nacht van vrijdag op zaterdag klaart het op en is het overal droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.

