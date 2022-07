De politie heeft donderdagavond zes personen in Nederland aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij het verhandelen en smokkelen van cocaïne uit Curaçao. Op dertien plekken werden huizen, loodsen en schuren doorzocht.

De invallen werden gedaan in onder meer Hengelo, Enschede, Vlaardingen, Delft, IJmuiden en Amsterdam. Ook in Vreden, net over de Duitse grens, werd een doorzoeking gedaan.

Bij de opsporingsactie zijn speciaal getrainde drugshonden ingezet en de politie werkte samen met een zoekploeg van defensie.

Die ploeg wordt ingezet bij moeilijke zoekopdrachten; bijvoorbeeld als er gezocht moet worden in zeer kleine, donkere ruimtes, of bij onveilige situaties, zo meldt de politie. Het team maakt gebruik van onder meer een grondradar, waardoor tot enkele meters in de bodem kan worden gekeken.

Hoeveel kilo cocaïne er is gevonden, wil de politie niet zeggen.