Het Openbaar Ministerie heeft de 23-jarige man uit Hoogeveen vrijgelaten die werd verdacht van poging tot doodslag nadat hij woensdagavond op de A37 met een tractor was ingereden op een politieauto. De officier heeft niet kunnen vaststellen dat het gaat om een poging tot doodslag en de verdenking tegen de man is afgezwakt.

Het OM verdenkt de man voorlopig van bedreiging en van het veroorzaken van gevaar op de weg, zo meldt het OM Noord-Nederland op Twitter. "Voor deze feiten wordt de man niet voorgeleid. Dat betekent dat hij is heengezonden. Hij blijft verdachte en het onderzoek gaat verder."

Woensdagavond werd rond knooppunt Holsloot in Drenthe de snelweg geblokkeerd met tractoren uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In beide richtingen was de snelweg enige tijd dicht. Op de actie kwamen volgens de politie ongeveer tweehonderd sympathisanten af.

Er was volgens de politie een "dreigende situatie" ontstaan en daarna zou de tractor ingereden zijn op de politieauto. De agenten in de auto deden aangifte van poging tot doodslag.

De afgelopen dagen voerden boeren verschillende acties tegen de stikstofplannen. Zo reden boeren meerdere keren met trekkers op snelwegen, gingen ze langs bij provinciehuizen en bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) braken actievoerders door een afzetting van de politie. Ook ging het mis in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe, waar politiebusjes werden belaagd en agenten in het nauw werden gedreven.