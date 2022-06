De dertienjarige was sinds donderdagochtend vermist. Die middag werd ze nog gezien met een man die op een elektrische fiets reed. De politie verstuurde donderdag een Amber Alert om het meisje te vinden.

De politie laat op Twitter weten dat ze nog niet veel kunnen vertellen over het goede nieuws. Mogelijk volgt er later nog meer informatie. Eerder vandaag stuurde de politie een Amber Alert, omdat ze zich grote zorgen maakte over de vermissing van het meisje.

Bekend was dat het meisje voor het laatst was gezien rond 9.00 uur bij haar school in Lelystad. Zij vertrok daar op een fiets met een zwart kratje voorop.

Ze werd eind 2019 ook al eens vermist. Ook toen werd een Amber Alert verstuurd. Toen werd ze na een uur gevonden. Haar vader werd aangehouden nadat hij haar had meegenomen.