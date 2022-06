Een 31-jarige man wordt ervan verdacht verschillende mensen te hebben gestoken met een naald op dancefestival Den Haag Outdoor afgelopen 18 juni. In de naald zaten stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Na het festival, dat plaatsvond in het Zuiderpark in Den Haag, meldden verschillende mensen dat ze geprikt waren. Kort daarna werd de verdachte aangehouden. Hij droeg een naald bij zich.

Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek welke stoffen in de spuit van de man zaten. Het OM meldt dat de op het festival gestoken mensen daarover zijn ingelicht.

Waarop het OM de verdenking baseert, kan een woordvoerder desgevraagd niet zeggen. Wel meldt het OM aan NU.nl dat het bloed van de slachtoffers niet is onderzocht. Waarom de man er dus van verdacht wordt geprikt te hebben, is niet duidelijk.

De man moest donderdag voor de raadkamer van de rechtbank komen. Die heeft zijn voorarrest met dertig dagen verlengd. 19 juli moet hij voorkomen.

De laatste tijd zijn er vaker meldingen van mensen die zeggen dat ze me een naald zijn geprikt tijdens het uitgaan en vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over dit fenomeen, ook wel needle spiking genoemd, is veel onduidelijk.