Het dertienjarige vermiste meisje uit Flevoland, dat sinds donderdagochtend vermist werd, is die middag nog gezien met een man die op een elektrische fiets reed. Dat meldt de politie.



Update: het vermiste meisje is donderdagavond in goede gezondheid aangetroffen.

De man droeg een zwart shirt van het merk Australian en een blauwe korte broek met "opvallende oranje touwtjes", volgens het signalement van de politie. Hij reed op een zwarte e-bike. De fiets had bovendien een opvallende groene zadelhoes.

Eerder was al bekend dat het meisje voor het laatst was gezien rond 9.00 uur bij haar school in Lelystad. Zij vertrok daar op een fiets met een zwart kratje voorop.

De politie verstuurde eerder vandaag een Amber Alert, omdat ze zich grote zorgen maakt over de vermissing van het meisje. Ze werd eind 2019 ook al eens vermist. Ook toen werd een Amber Alert verstuurd. Toen werd ze na een uur gevonden. Haar vader werd aangehouden nadat hij haar had meegenomen.

Ook nu houdt de politie er rekening mee dat haar vader bij de vermissing betrokken is. Het is een van de mogelijke scenario's, liet de politie weten.