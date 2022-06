Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen kan na de coronacrisis nog niet op volledige capaciteit draaien. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag.

Inmiddels kan 52 procent van de ziekenhuizen wel weer volledige zorg leveren, inclusief planbare zorg. Een maand geleden was dit nog 43 procent. Onder planbare zorg valt alle zorg die niet spoedeisend is, zoals hand-, knie- en heupoperaties.

Volgens de NZa staat de ziekenhuiszorg door het hoge ziekteverzuim nog steeds onder zware druk. In kortdurend ziekteverzuim gaat het niveau richting dat van voor de coronapandemie. Het langdurig ziekteverzuim (langer dan drie maanden) is nog altijd hoog.

In juni waren er naar schatting 100.000 tot 120.000 mensen die wachtten op een behandeling in het ziekenhuis. Dat cijfer is vergelijkbaar met mei. Het lukt ziekenhuizen nog niet voldoende om wachtlijsten weg te werken. Dat is volgens de NZa zorgelijk, omdat mensen als gevolg van de coronapandemie al langer wachten op zorg.

Met name planbare zorg die afhankelijk is van intensivecareafdelingen wordt nog uitgesteld. Kritiek planbare zorg (zorg die volgens de norm binnen zes weken geleverd moet worden) wordt in bijna alle ziekenhuizen weer volledig geleverd. In drie ziekenhuizen kan dat nog niet, maar dat leidt niet tot knelpunten.