Geblokkeerde snelwegen, vernielde politieauto's en ministers die thuis worden opgezocht: Nederland is in de ban van boerenprotesten. Met loeizware tractors gaan de boeren op pad en agenten lijken er amper iets tegen te kunnen doen. Lijkt, want op korte termijn gaat het korps zijn spierballen laten zien, verwachten politiedeskundigen.

Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam oordeelt dat de tolerantie van de politie door de constante illegale protestacties ten einde loopt. Dat is ook de mening van Marnix Eysink Smeets (Inholland Rotterdam). "De politie kan deze incidenten niet al te lang meer laten doorgaan. Met de recente arrestaties, laten ze zien dat het gedrag niet door de beugel kan."

Het tweetal wijst op de incidenten bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal en de gevaarlijke situaties die ontstonden bij blokkades van snelwegen. "Het korps moet grenzen stellen wanneer boeren over de schreef gaan", zegt Eysink Smeets. "Ik was verbaasd door de lezing van de politie dat de situatie beheersbaar was, terwijl agenten zich onveilig voelden."

Politie kan protesten snel beëindigen, maar riskeert escalatie

Op sociale media en op ons discussieplatform NUjij vroegen veel gebruikers zich af waarom de politie niet eerder al strenger optrad tegen de boeren, en zij alsnog op snelwegen terechtkwamen. De politiedeskundigen benadrukken dat het risico op escalatie dan veel groter was geworden.

"Het belangrijkste wapen van de politie is hun verstand en de dialoog", zegt Eysink Smeets. "Je wil geen agri-guerilla ontlokken."

Timmer: "Je moet van de weg af en aan tafel. Geweld is een middel dat agenten liever niet inzetten. Soms moet je gezien de ernst en dreiging het wangedrag tolereren."

Het risico op escalatie zal echter niet blijven opwegen tegen het verlies aan gezag doordat bij misstanden niet actief wordt ingegrepen. En dat de politie niets kan doen, is een grote misvatting, benadrukken de politiedeskundigen. "Dat heeft het korps in Apeldoorn laten zien."

Politie beschikt over middelen om tractorprobleem op te lossen

Timmer somt enkele middelen op waarmee agenten de boeren op de knieën kunnen krijgen.

De politie kan met zware containers of voertuigen de weg versperren

Via noodverordeningen kunnen tractors in beslag worden genomen

De Marechaussee en het leger beschikken over specialistische voertuigen

"Denk aan pantserrupsvoertuigen", zegt Timmer. "Die zijn normaal voor beveiligingstaken beschikbaar, maar zijn in het verleden gebruikt bij antiterreurmissies en het opbreken van vrachtwagenblokkades. Het personeel kan bijvoorbeeld remmen van trekkers deblokkeren en de landbouwvoertuigen afslepen."

De politiewetenschapper noemt het ook schandalig dat afsleepbedrijven - naar verluidt - zijn bedreigd voor het verwijderen van tractoren. "Ook dat is een taak die Defensie kan overnemen, met speciale diepladers die normaliter tanks vervoeren."

Hulp van Marechaussee en Defensie is binnen handbereik

De hulp van de Marechaussee en bijstand van Defensie kan via regelingen en de Politiewet gemakkelijk worden gevraagd, weten Eysink Smeets en Timmer. En met de geringe politiecapaciteit kan dat een welkome oplossing zijn.

"De politie is de afgelopen jaren enorm overvraagd", zegt Eysink Smeets. "De capaciteit staat erg onder druk. Door deze protesten verdwijnen nog meer agenten uit wijken en loop je het risico dat ze uitgeput raken."

Timmer voegt daaraan toe: "De politie-inzet komt met een prijs. Het vergt heel veel uren die ze anders in de toekomst als rechercheur konden inzetten."

Timmer is het ook niet eens met beweringen dat bij bijvoorbeeld de coronarellen daadkrachtiger werd ingegrepen. Volgens hem blijven vooral de uit de hand gelopen protestacties het publiek bij. Veel andere demonstraties verliepen vreedzaam. "Ik heb het idee dat boerenprotesten relatief vaker uit de hand lopen."

"Het is niet alsof agenten niet willen ingrijpen", zegt Eysink Smeets, "maar ze moeten per keer een beslissing maken op basis van aanwezige middelen."

De politie is niet zo machteloos en boeren zijn niet zo onoverwinnelijk als veel mensen denken, besluit het tweetal. "Maar diplomatie is de betere oplossing. Boeren weten dat ze niet gemakkelijk gepakt kunnen worden. Maar op een gegeven moment is hun statement gemaakt en moet de overheid zeggen: tot hier en niet verder."