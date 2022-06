Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar minstens vijf (oud-)medewerkers van Ziekenhuis Isala in Zwolle, meldt de Volkskrant donderdag op basis van eigen onderzoek. Eerder bevestigde het ziekenhuis al dat twee cardiologen van het ziekenhuis door het OM onderzocht worden.

Het was al bekend dat twee cardiologen zijn geschorst en door het OM onderzocht worden. Nu meldt de Volkskrant dat het onderzoek veel breder is dan tot nu toe gedacht. Het vijftal wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het OM en het Isala-ziekenhuis willen de berichtgeving nog niet bevestigen in verband met het lopende onderzoek.

Uit onderzoek van de krant blijkt dat nu ook een emeritus hoogleraar interventiecardiologie van het Radboudumc die voorheen bij het Isala werkte, de voormalige directeur van het Isala Hartcentrum en een gepensioneerd cardioloog van het Isala in beeld zijn bij justitie.

De emeritus hoogleraar geldt volgens de krant als autoriteit binnen zijn vakgebied. Hij zou drie jaar geleden nog een koninklijke onderscheiding hebben gekregen voor zijn werk bij het Zwolse ziekenhuis en bij het Radboudumc.

De voormalig directeur van het Isala Hartcentrum verdween onlangs uit de publiciteit door zich terug te trekken als voorzitter van de raad van bestuur van voetbalclub PEC Zwolle en door al zijn accounts op sociale media te verwijderen. De gepensioneerde cardioloog is nog actief op Curaçao, meldt de krant.

Verdachten zijn betrokken bij onderzoekscentrum in Zwolle

Alle vijf verdachten in het onderzoek zouden betrokken zijn bij het bedrijf Diagram B.V. Dat is een onderzoekscentrum in Zwolle dat wereldwijd hart- en bloedvatenonderzoek doet en ICT-diensten levert aan ziekenhuizen. Het Isala Ziekenhuis bevestigde eerder al dat Diagram onderdeel is van het OM-onderzoek.

Dat bedrijf is nauw verbonden met het Zwolse ziekenhuis, want maar liefst negen cardiologen van het Isala hebben gezamenlijk een belang van 40,5 procent in het bedrijf. De emeritus hoogleraar uit het onderzoek zou het bedrijf hebben opgericht en de voormalig directeur van het Isala Hartcentrum zou er ook een belang in hebben.