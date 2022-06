De politie heeft donderdagmiddag een amber alert verstuurd voor de vermissing van een dertienjarig meisje met de naam Marley uit Lelystad. Met een amber alert doet de politie een oproep om naar haar uit te kijken, omdat ze mogelijk in levensgevaar is.

De politie bevestigt aan NU.nl dat het om hetzelfde meisje gaat om wie eind 2019 ook een amber alert werd verstuurd. De toen elfjarige Marley werd destijds binnen een uur teruggevonden. Haar vader werd aangehouden nadat hij haar had meegenomen. Het is niet bekend of hij ook bij de nieuwe vermissing betrokken is.

Volgens de politie Flevoland vertrok Marley rond 9.00 uur vanaf haar school aan de Tjalk. Sindsdien is ze nog niet terecht. "Wij maken ons ernstige zorgen om haar welzijn en willen haar graag vinden", meldt de politie.

De politie vraagt mensen via Twitter te helpen door het vermissingsbericht te delen en als het kan mee te zoeken. Mensen die Marley aantreffen, moeten 112 bellen.

Marley heeft een witte huidskleur en is 1,68 meter lang. Het meisje heeft een lange blauwe jurk aan met bruine bloemen en haar haar in een paardenstaart. Ze heeft een oranjeroze tas en een zwarte fiets met een kratje erop.