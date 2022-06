Een boer is woensdagavond bij de blokkade op de A37 met zijn tractor ingereden op een politieauto. De 23-jarige man uit Drenthe zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie donderdagmiddag. Zijn rijbewijs is ingenomen.

De A37 was woensdag in beide richtingen enige tijd helemaal dicht tussen het dorp Veenoord en het knooppunt Holsloot. Dat kwam doordat boeren met hun tractoren de weg versperden.

Volgens de politie ontstond bij de blokkade een dreigende situatie, waarbij de boer probeerde in te rijden op een politieauto waar agenten inzaten. Zij hebben aangifte gedaan van doodslag.

De boeren werden gesteund door zo'n tweehonderd sympathisanten. Zo'n dertig tot vijftig van hen probeerden na het incident de aanhouding van de verdachte te verhinderen. Daardoor werden agenten gedwongen hun wapenstok te trekken. Een agent raakte lichtgewond.

De politie hield rond de blokkade nog een man aan. Een 49-jarige man uit Emmen kreeg een boete nadat hij had geweigerd verder te rijden. Vervolgens weigerde hij een alcoholcontrole, die agenten wilden uitvoeren omdat ze een alcohollucht roken.

Agent gewond bij ander incident op dezelfde snelweg

De politie meldt dat bij een ander incident op de A37 een agent gewond is geraakt aan zijn hand. Agenten probeerden te voorkomen dat demonstranten opnieuw de snelweg op zouden rijden, toen een aantal tractors en auto's de politieblokkade via de berm probeerde te omzeilen.

De agent raakte gewond doordat een auto te dicht langs hem heen reed. Er is nog niemand gearresteerd. Wel is het kenteken van de auto bekend en is er een onderzoek ingesteld, aldus de politie.