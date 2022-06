Scheepsbouwer Oceanco uit Alblasserdam gaat geen aanvraag bij de gemeente Rotterdam indienen om de Koningshavenbrug tijdelijk te demonteren. Het middenstuk van de brug, die in de volksmond De Hef wordt genoemd, zou eruit moeten om doorgang te verlenen aan een jacht van Amazon-topman Jeff Bezos, dat Oceanco momenteel bouwt.

Verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans heeft van Oceanco een brief gekregen waarin het bedrijf meldt voorlopig geen aanvraag te doen voor het verwijderen van het valgedeelte van de brug. Met een maximale doorvaarthoogte van ruim 46 meter is De Hef niet hoog genoeg voor het megajacht om eronderdoor te varen.

Volgens dagblad Trouw, dat een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur, is Oceanco geschrokken van de ophef die is ontstaan over de aanvraag en de bouw van het naar schatting 500 miljoen euro kostende schip. Het bedrijf zou zich bedreigd voelen en vreest voor vandalisme. Bij de scheepsbouwer was donderdag niemand beschikbaar om op dat bericht te reageren.

Er was in februari van dit jaar ophef over het jacht en de doorvaart in Rotterdam. Enkele Rotterdammers uitten hun ongenoegen over het feit dat de brug moest worden gedemonteerd voor het jacht van Bezos. Via sociale media werd opgeroepen om eieren naar het schip te gooien tijdens de doorvaart.

Koningshavenbrug was even wereldnieuws

De Koningshavenbrug was begin dit jaar een week lang wereldnieuws toen het voornemen deze te demonteren bekend werd. Berichtgeving over de 95 jaar oude brug verscheen in onder meer in The New York Times, The Guardian en de Franse krant Le Parisien. Ook in de Italiaanse, Spaanse, Duitse en Nieuw-Zeelandse pers was er aandacht voor.

Het middenstuk van De Hef kan overigens onder strenge voorwaarden wel maximaal twee keer per jaar worden weggehaald om grote schepen door te laten. Dat besloot het Rotterdams college in 2017 nadat scheepswerven daarom hadden gevraagd.

Hoe de scheepsbouwer de boot nu gaat afbouwen, is niet bekend. Een mogelijkheid is om dat op een plek te doen waar de driemaster ongehinderd richting open water kan varen.