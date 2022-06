De laatste dag van juni begint zonnig en droog, maar het zomerse gevoel verdwijnt als vanuit het zuiden de wolken oprukken. Later op de ochtend valt er een stevige bui. Het KNMI heeft vanaf 14.00 uur code geel afgeven voor het oosten, noorden en Limburg.

In het oosten van het land wordt het broeierig en warmt het op tot 28 of 29 graden. In het zuidwesten en westen van het land blijft het kwik steken op 20 graden. Waar het regent, kan de temperatuur dalen tot 15 graden.

's Middags verspreiden de wolken en regenbuien zich vanuit het zuidwesten over het land. Het koelere weer kan gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten.

Vanaf 14.00 uur ontstaan in het oosten en noorden onweersbuien, meldt het KNMI. Daarom is vanaf dat tijdstip in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg code geel van kracht. Tijdens die buien zijn windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur mogelijk, kan er veel regen in korte tijd vallen (tot wel 30 millimeter in een uur) en is er kans op hagel met hagelstenen tot 2 centimeter in doorsnee, waarschuwt het instituut.

De buien trekken in de loop van de avond in de richting van het noorden het land uit.