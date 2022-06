De tropische storm Bonnie die woensdag over Curaçao, Aruba en Bonaire zou trekken, heeft geen grote gevolgen gehad. Op de eilanden is met opluchting gereageerd. Curaçao is een gezegend land, zei minister-president Gilmar Pisas, die God bedankte voor het uitblijven van grote schade.

Op Curaçao was woensdag in alle haast vanaf 11.00 uur een avondklok ingesteld. Pisas legde woensdagavond uit dat zijn regering door de dreiging van de tropische storm geen andere keuze had.

Uiteindelijk bleef het woensdag bij iets meer regen dan gebruikelijk. Pisas waarschuwde wel voor nog meer regen en onweer. Toch wordt de avondklok donderdag om 4.00 uur opgeheven. De code rood is gewijzigd in code oranje.

Op Bonaire is volgens de overheid woensdag "een behoorlijke hoeveelheid water gevallen". Ook daar is ervoor gewaarschuwd dat er de komende dagen nog meer wateroverlast kan zijn. Volgens de overheid kunnen de scholen donderdag wel gewoon weer open.

Ook op Aruba bleef het relatief rustig. Wel heeft de regering vastgehouden aan het advies om thuis te blijven tot in ieder geval donderdag 6.00 uur. Daarna worden alle maatregelen ingetrokken en kan Aruba volgens minister-president Evelyn Wever-Croes weer normaal draaien.