De politie heeft woensdagavond een 39-jarige inwoner van Lochem opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden die dinsdagavond uitbraken bij de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in Hierden.

De arrestant wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling nadat rellende boeren dinsdagavond door een politielinie waren gebroken. Van der Wal was die avond niet thuis, maar haar gezin was wel in de woning.

Bij het huis van de minister in de gemeente Harderwijk is sinds woensdagmiddag een noodverordening van kracht. Het gebied rond de woning is een veiligheidsrisicogebied.

In de wijk mag onder meer preventief gefouilleerd worden en mensen die er niets te zoeken hebben, kunnen worden weggestuurd. De noodverordening geldt voor een week.