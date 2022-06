De politie heeft boeren die onderweg waren naar een politiebureau in Apeldoorn om gearresteerde boeren te bevrijden woensdagavond tegengehouden. Agenten sloten onder meer de toegang tot de Gelderse stad vanaf de A1 af. Vanwege de dreiging gold de hele avond een noodverordening. De boeren dropen aan het einde van de avond af. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht en of er boetes zijn uitgedeeld.

Boeren wilden met tractoren oprukken naar het politiebureau aan de Europaweg. Daar zitten de boeren die eerder deze week gearresteerd werden wegens ongeregeldheden vast in een cellencomplex.

Op de provinciale weg N304 van Apeldoorn naar Ede, die overgaat in de Europaweg, liepen de boeren al op de eerste wegafsluiting. Volgens De Stentor probeerden de boeren nog wel "langs de linies" van de politie te rijden, waarna ze alsnog op een politiemacht stuitten.

Ook op andere plekken in en rond Apeldoorn stonden heel veel politievoertuigen bij afzettingen. De ME stond met zeker tien busjes paraat bij het politiebureau. Daar stond ook een arrestatieteam met drie arrestantenbussen. Verder vlogen twee politiehelikopters boven Apeldoorn.

De demonstranten vorderden uiteindelijk tot aan Kanaal Zuid aan de rand van Apeldoorn. Daar had de politie ook een blokkade opgeworpen met onder meer een shovel. De boeren werden gesommeerd te vertrekken en voldeden daar na ruim anderhalf uur aan.

Snelwegen rond 21.45 uur 'boerenvrij'

Verschillende groepen op trekkers probeerden alsnog via andere routes de Europaweg te bereiken, maar stuitten telkens op een grote politiemacht. Daarna dropen de boeren af. Rijkswaterstaat meldde rond 21.45 uur dat de Nederlandse snelwegen "boerenvrij" waren.

De noodverordening gold vanaf woensdag 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente Apeldoorn. Met de noodverordening, die was afgekondigd door de burgemeester van Apeldoorn, kon de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden, liet de gemeente weten.

Ook Harderwijk had een noodverordening uitgevaardigd. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat het net als dinsdagavond uit de hand zou lopen bij het huis van stikstofminister Christine van der Wal, die in die gemeente woont.

Foto: ANP

Honderden boeren zouden van Stroe naar Apeldoorn rijden

Het begon woensdagavond in de buurt van Stroe. Bij het Gelderse dorp verzamelden zich volgens De Stentor meerdere boeren met trekkers. Van daaruit reden zij rond 19.30 uur richting Apeldoorn, schrijft de krant. Volgens onbevestigde berichten ging het om honderden boeren.

Via sociale media werd ertoe opgeroepen "met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden".

Woensdagavond vond ook een demonstratie plaats bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen, meldde de Gelderlander. Daar blokkeerden tractors de uitgang, waardoor volgeladen vrachtwagens niet meer konden vertrekken. De sfeer was desalniettemin gemoedelijk.

Meer acties op komst, aldus 'trekkerleider'

"Het gaat richting oorlogssituaties’", zei boer en zogeheten trekkerleider Willeam Schoonhoven uit Beemte-Broekland tegen het AD. "Wat we hebben tot nu toe hebben gezien is het topje van de ijsberg. Daaronder zit zoveel woede. Die komt op sommige plekken tot uiting. De boeren hebben een grens getrokken. Den Haag is daar overheen gegaan. De boeren willen daar met alle middelen tegen vechten."