De politie heeft de toegang naar Apeldoorn vanaf de snelweg A1 woensdagavond afgesloten om demonstrerende boeren tegen te houden. De burgemeester van Apeldoorn heeft een noodverordening uitgevaardigd omdat boeren onderweg zouden zijn naar het politiebureau in die stad. Daar willen ze boeren die vastzitten bevrijden.

De afsluiting staat op de plaats waar de provinciale weg N304 van Apeldoorn naar Ede overgaat in de Europaweg. Aan die weg staat het hoofdbureau van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat woensdagavond om 21.45 uur weten dat de Nederlandse snelwegen "boerenvrij" zijn. "Dat zegt niet alles. Meestal rijden er nog wel plukjes trekkers rond. Ze poppen vaak ineens weer op als paddenstoelen", aldus de woordvoerder. De ANWB liet eerder op de avond weten geen trekkers of andere verkeersopstoppingen te zien in en rondom Apeldoorn.

De snelweg A1 is vanuit Apeldoorn en Hoenderloo niet meer te bereiken door de afzetting van de politie. In Apeldoorn rijdt veel politie rond, onder meer met bussen van de Mobiele Eenheid (ME) en op motoren, zo blijkt uit beelden op sociale media.

De ME staat met zeker tien busjes paraat bij het politiebureau. Daar staat ook een arrestatieteam met drie arrestantenbussen. Verder staan auto's van de hondengeleiders klaar en heeft de politie een shovel met oplegger paraat staan voor mogelijk storend geplaatste trekkers. Ook vliegen twee politiehelikopters boven Apeldoorn.

Honderden boeren zouden van Stroe naar Apeldoorn rijden

Volgens De Stentor hebben meerdere boeren met trekkers zich verzameld in de buurt van Stroe. Van daaruit reden zij rond 19.30 uur richting Apeldoorn, meldt de krant. Volgens onbevestigde berichten gaat het om honderden boeren. De gearresteerde boeren zitten in een cel op het cellencomplex in Apeldoorn.



Via sociale media werd opgeroepen "met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden".



De noodverordening geldt vanaf woensdag 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente Apeldoorn. Met de noodverordening kan de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden, laat de gemeente weten.

Ook Harderwijk vaardigde al noodverordening uit

Mensen die na een verzoek niet vertrekken, kunnen door de politie worden aangehouden, zegt burgemeester Ton Heerts.

"De gemeente ziet demonstreren als een grondrecht", zegt Heerts. "Zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, is binnen Apeldoorn veel mogelijk. Blokkeren van wegen en (dreigingen) van verstoring van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan."

Harderwijk vaardigde woensdag ook al een noodverordening uit voor het gebied rond het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Aanleiding daarvoor waren de boeren die dinsdagavond bij haar huis door een politieafzetting heen braken.