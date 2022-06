De burgemeester van Apeldoorn heeft na overleg met politie en het Openbaar Ministerie een noodverordening uitgevaardigd voor woensdagavond. Aanleiding zijn oproepen op sociale media om met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden.

De noodverordening geldt vanaf woensdag 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente Apeldoorn. Met het noodverordening kan de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden, laat de gemeente weten.

Mensen die na een verzoek niet vertrekken kunnen door de politie worden aangehouden, zegt burgemeester Ton Heerts.

"De gemeente ziet demonstreren als een grondrecht", zegt Heerts. "Zolang het binnen de grenzen van de wet blijft is binnen Apeldoorn veel mogelijk. Blokkeren van wegen en (dreigingen) van verstoring van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan".

De Mobiele Eenheid staat met zeker tien busjes paraat, schrijft De Stentor. Bij het politiebureau staat ook een arrestatieteam met drie arrestantenbussen. Verder staan volgens de krant auto's van de hondengeleiders klaar en heeft de politie een shovel met oplegger paraat staan voor mogelijk onprettig geplaatste trekkers.

De boeren trokken volgens De Stentor met trekkers in een optocht naar het politiebureau. Zij zouden zich verzameld hebben in de buurt van Stroe. Van daaruit reden zij rond 19.30 uur richting de Europaweg, meldt de krant. Volgens onbevestigde berichten zouden honderden boeren onderweg zijn om verhaal te halen over tien gearresteerde boeren. De gearresteerde boeren zitten namelijk in een cel op het cellencomplex in Apeldoorn.

