De twee verdachten die dinsdag waren opgepakt in verband met de gewelddadige overval op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie woensdag. De twee mannen worden nergens meer van verdacht.

Dinsdagmiddag pleegden vier personen een overval op de stand van een juwelier op de kunstbeurs. De overvallers sloegen met een grote hamer een vitrine in. Bij de roof zijn sieraden buitgemaakt.

Kort na de overval hield de politie een 22-jarige en een 26-jarige man aan, beiden afkomstig uit België. De twee mannen werden door de politie op de A2 aan de kant gezet. Volgens de politie vertoonden de twee mannen hierbij dusdanig verdacht gedrag, dat ze aangehouden werden voor betrokkenheid bij de kunstroof.

In een reactie bevestigt een politiewoordvoerder tegen NU.nl dat het onderzoek nog loopt en dat er momenteel geen andere verdachten vastzitten. Hoewel op beelden vier overvallers te zien zijn, wordt er rekening mee gehouden dat nog meer mensen deel uitmaakten van de roof. In het onderzoek houdt de politie "alle scenario's open".

Voor het onderzoek vraagt de politie alle bezoekers van de kunstbeurs die een dashcam in hun auto hebben, om beelden van die middag beschikbaar te stellen. "De TEFAF is een beurs voor mensen met wat duurdere auto's, die vaak een dashcam hebben. Mogelijk hebben de mensen zelf niets gemerkt van de overval, maar hebben zij de verdachten nietsvermoedend in beeld gehad. Ook vragen we mensen van een naburige woonwijk of zij beelden hebben."