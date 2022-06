Bij de crash van een zweefvliegtuig in Arnhem woensdagmiddag is een 69-jarige man uit Schijndel om het leven gekomen. Het gaat om de piloot van het vliegtuig. De crash vond plaats bij Zweefvliegcentrum Terlet in Arnhem. Volgens ooggetuigen stortte het vliegtuig recht naar beneden en kwam het op zijn neus terecht.

De melding van de crash kwam rond 14.55 uur binnen, waarna hulpdiensten met spoed uitrukten. Bij aankomst kon er niks meer voor de piloot gedaan worden. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging er iets mis bij het optrekken, waardoor het toestel vanaf ongeveer 30 meter hoogte recht naar beneden stortte.

De politie doet onderzoek naar het incicent.