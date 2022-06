De omstandigheden voor asielzoekers in een deel van de noodopvanglocaties in Nederland zijn volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) "schrijnend, zorgelijk en ongezond". De inspectie heeft "ernstige signalen" ontvangen over de leefomstandigheden in noodopvanglocaties, waarop de IGJ in mei en juni zes noodopvanglocaties en het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel bezocht.

De omstandigheden in noodopvanglocaties verschillen sterk van elkaar, concludeert de inspectie. Asielzoekers verblijven in onder meer stacaravans, riviercruiseschepen, hotels en evenementenhallen.

Sommige locaties hebben goede voorzieningen en mogelijkheden tot privacy. Op andere locaties zag de inspectie "vluchtelingen die al maandenlang, vrijwel zonder privacy, met voortdurende geluidsoverlast in grote groepen bijeen leven. Jonge kinderen en hun ouders verblijven dan, slechts afgeschermd door dunne schotten met een gordijntje, in de directe nabijheid van bijvoorbeeld grote groepen alleenstaande mannen."

Bewoners van deze locaties lopen volgens de inspectie een risico op gezondheidsschade door hun leefsituatie. Bovendien verschilt het sterk hoe de gezondheidszorg voor asielzoekers op de locaties georganiseerd is en hoe bereikbaar zorgverleners zijn.

Als de gezondheidszorg voor asielzoekers een eindje reizen is, zijn asielzoekers afhankelijk van taxivervoer. Taxi's zijn echter niet altijd beschikbaar door onder meer personeelstekorten. "Daardoor kunnen bewoners te laat of niet bij afspraken bij zorgverleners komen", concludeert de inspectie.

'Noodopvang moet van korte duur zijn'

Los van de leefomstandigheden leidt het gebrek aan toekomstperspectief door slepende asielprocedures overal tot "veel spanning". De inspectie stelt dan ook dat asielzoekers "zo snel mogelijk" duidelijkheid moeten krijgen over hun asielprocedure.

Verder moeten leefomstandigheden op opvanglocaties beter en is het niet de bedoeling dat asielzoekers te lang op een noodopvanglocatie moeten blijven. "Laat noodopvang minimaal en kortstondig zijn", aldus de inspectie.

Er zijn momenteel 44 noodopvanglocaties voor asielzoekers in Nederland, naast de 74 reguliere asielzoekerscentra. Het aantal bewoners staat momenteel op zo'n 40.000 in totaal.

Het Rode Kruis noemde de leefomstandigheden in Ter Apel eerder deze maand al "onmenselijk". "We zijn echt door een ondergrens gezakt", zei ook het hoofd van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland toen over de situatie in het aanmeldcentrum. Vluchtelingenwerk Nederland geeft aan de zorgen te herkennen. "Het sluiten van schadelijke opvanglocaties moet net zoveel prioriteit krijgen als het vinden van opvangplekken om Ter Apel te ontlasten", meent de organisatie.