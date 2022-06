Er zijn in Oost-Nederland woensdag tien mensen aangehouden na de boerenprotesten die dinsdag op verschillende plekken in de regio escaleerden. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dit, zonder precies te zeggen om wat voor vergrijpen het gaat.

Wel is duidelijk dat er een groot opsporingsteam aan de slag is en dat de politie meer arrestaties verwacht. Nationaal commandant bij de politie Willem Woelders zegt dat daar momenteel "volop aan gewerkt wordt" met behulp van onder meer "een hoop videobeelden", maar dat zorgvuldigheid geboden is.

Bij geen van de incidenten in het land raakten politiemensen gewond.

Een van de incidenten vond dinsdagavond plaats bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Relschoppers braken door een politieblokkade heen en reden voor de tweede dag op rij met tractoren naar het huis van de minister. Ook werd een politieauto vernield en is er een giertank geleegd.

Volgens de politie was dinsdagavond sprake van een dermate onveilige sfeer dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Zij konden daardoor niet direct ingrijpen.

Rutte: 'Duidelijk grenzen overschreden'

In het Gelderse Kootwijkerbroek vielen relschoppers politiebussen aan, onder meer met sloophamers en stalen pijpen. Op de A1 bij Stroe werden onder meer auto's in brand gestoken en ventielen losgedraaid van politieauto's en politiemotoren, meldt Omroep Gelderland.

Het korps stelt dat bij de boerenactie "duidelijk grenzen zijn overschreden". Premier Mark Rutte zei dinsdagmiddag al dat de "gevaarlijke acties" van de boeren "onacceptabel" zijn. Woensdagochtend herhaalde Rutte dat de politie zal optreden tegen boeren die zich misdragen.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet.