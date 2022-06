Het kabinet neemt zware maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden. Wanneer is deze crisis eigenlijk ontstaan? Vijf belangrijke momenten.

Jaren negentig - Europese afspraken over Natura 2000

Landen die lid zijn van de Europese Unie maakten in de jaren negentig afspraken om de natuur in Europa te beschermen. Er werd bepaald dat bepaalde dier- en plantensoorten moeten worden beschermd, maar ook bepaalde typen natuur, zoals 'droge heide' of 'oude eikenbossen'. Deze bescherming moet vooral gebeuren in zogenaamde Natura 2000-gebieden.

Alle EU-landen zijn verplicht om Natura 2000-gebieden aan te wijzen en ze vervolgens te beschermen. Bij het selecteren van deze gebieden moeten landen zich houden aan Europese richtlijnen. In de richtlijnen staat bijvoorbeeld dat bij de selectie van gebieden economische belangen geen rol mogen spelen.

Nederland heeft op dit moment 162 Natura 2000-gebieden. In deze gebieden mag de natuur in ieder geval niet nog verder achteruitgaan.

Stikstof bedreigt de natuur in veel Nederlandse Natura 2000-gebieden. De veehouderij is de belangrijkste bron van schadelijke stikstof in deze gebieden. Door een overschot aan stikstof overwoekeren grassen bijvoorbeeld beschermde heidegebieden.

Stikstofmeetstation op een heideveld op de Hoge Veluwe. Daaromheen gedeeltelijke vergrassing met pijpenstrootje door stikstofvervuiling. Stikstofmeetstation op een heideveld op de Hoge Veluwe. Daaromheen gedeeltelijke vergrassing met pijpenstrootje door stikstofvervuiling. Foto: Shannon Bakker, NU.nl

2008 - Raad van State oordeelt dat vergunningen niet deugen

De Nederlandse overheid kwam hier in 2008 voor het eerst juridisch echt mee in de problemen. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, trok toen een verleende vergunning voor de uitbreiding van een boerenbedrijf in.

De manier waarop deze vergunning werd afgegeven, voldeed niet aan de Europese regels. Datzelfde gold voor veel andere vergunningen in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Het gevolg was dat iedereen die een nieuwe vergunning wilde hebben eerst individueel moest aantonen dat hij of zij de natuur geen schade zou aandoen. Dat maakte het verlenen van vergunningen tijdrovend en duur.

2015 - Invoering Programma Aanpak Stikstof

De 'oplossing' voor dit probleem kwam uiteindelijk uit de koker van het CDA en de PvdA in de vorm van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aan het PAS werd sinds 2009 gewerkt, maar het werd pas op 1 juli 2015 ingevoerd.

Een belangrijk punt uit het PAS was dat vergunningen konden worden verleend voor activiteiten die de natuur mogelijk zouden schaden, zolang er in de toekomst maatregelen werden genomen om de natuur te verbeteren.

De makers van het PAS zijn er meerdere keren op gewezen dat het programma mogelijk niet zou voldoen aan de Europese wetgeving. Dit bleek bijvoorbeeld uit een reconstructie van Trouw in 2019. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreef in 2014 dat de uitvoering van het PAS "omgeven is door onzekerheden". Het PBL twijfelde of het programma juridisch houdbaar was.

2019 - Uitspraak Raad van State over het PAS

Dat het PAS niet voldeed, bleek op 29 mei 2019. De Raad van State oordeelde dat het PAS in strijd is met Europese natuurwetgeving. Met deze uitspraak begon de stikstofcrisis. Het PAS kon na deze uitspraak niet meer worden gebruikt om vergunningen te verlenen. Daardoor kwamen veel projecten, zoals het bouwen van nieuwe huizen, stil te liggen.

Om projecten toch door te laten gaan, werd als noodoplossing onder andere de maximumsnelheid voor automobilisten verlaagd. Hierdoor stoten auto's minder stikstof uit. Dit zorgde ervoor dat er weer een beetje ruimte kwam om andere activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken, zoals het bouwen van huizen, door te laten gaan.

Of dit juridisch ook klopt, is nog de vraag. Het was in ieder geval geen oplossing voor de lange termijn.

2022 - Presentatie plannen minister Van der Wal

Ruim drie jaar na de uitspraak van de Raad van State, op 10 juni, kwam minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) met het eerste deel van haar plan om de stikstofproblemen echt aan te pakken.

De stikstofuitstoot moet volgens dit plan drastisch naar beneden. Dat geldt vooral voor de uitstoot rond Natura 2000-gebieden. Door de stikstofuitstoot te verminderen moet de natuur in deze gebieden worden verbeterd.

Daardoor moet het uiteindelijk ook weer mogelijk worden om nieuwe dingen rond Natura 2000-gebieden te doen. Als de natuur al overbelast is door stikstof, zal extra uitstoot snel tot meer (verboden) verslechtering leiden. Als de natuur daarentegen sterk is, kan die een beetje extra stikstof waarschijnlijk beter aan.

De plannen betekenen wel dat een deel van de boeren waarschijnlijk niet door kan met zijn bedrijf. Het plan van Van der Wal was dan ook het startschot voor de huidige boerenprotesten.