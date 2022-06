De actie van demonstranten met trekkers op de A1 is woensdag verplaatst vanaf de Duitse grens richting de rand van Twente bij Rijssen. In eerste instantie werd alleen de A1 bij Oldenzaal richting Hengelo geblokkeerd door trekkers. Onderhand staat het verkeer ook rond knooppunt Azelo in beide richtingen stil. Er ontstaan "lange files", aldus de ANWB.

Actievoerders zetten bij Rijssen in beide richtingen landgrensborden neer. Die zijn mogelijk bij de eerdere actie meegenomen van de Duits-Nederlandse grens. Daarmee geven de demonstranten aan dat ze onder Duits stikstofbeleid willen vallen. Het is de derde dag op rij dat er actie wordt gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Vluchtstroken op de A1 zouden vrij zijn, waardoor hulpdiensten er langs kunnen. De politie is aanwezig, maar een woordvoerder kan niet zeggen hoe er op de actie wordt gereageerd. Tractors mogen niet op de snelweg rijden. "We handhaven waar mogelijk. Maar hoe dat eruitziet verschilt per situatie, wat haalbaar en het effectiefst is. Veiligheid staat voorop", aldus de politie.

De vertragingen op de A1 lopen op tot ruim een half uur. Verkeer in beide richtingen wordt aangeraden via Zwolle te rijden. Aansluitende wegen van de A1 stromen ook vol verkeer.

37 Boeren rijden met tractoren A1 op voor nieuwe blokkade

Acties bij provinciehuizen

Ook elders in het land vinden acties plaats, maar die zijn kleinschaliger. Zo hebben tientallen boeren zich met trucks en tractors verzameld bij het provinciehuis in Leeuwarden om te demonstreren. Ook in Zwolle zijn enkele tientallen boeren bij het provinciehuis, meldt RTV Oost.

Premier Mark Rutte stelde woensdagochtend dat de politie zal optreden tegen boeren die zich misdragen, zoals bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).