Een aantal boeren heeft woensdag met trekkers het begin van de A1 in de buurt van Oldenzaal geblokkeerd. Het gaat om de weg vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om "minimaal vijftig trekkers".

Eerder meldde een woordvoerder van de ANWB dat de trekkers alleen langzaam reden maar de weg niet blokkeerden. Inmiddels is dat wel het geval en is de A1 dicht.

De vertraging op de snelweg is opgelopen tot ongeveer een half uur. Het is de derde dag op rij dat boeren actievoeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Ook elders in het land vinden acties plaats, maar die zijn kleinschaliger. Tientallen boeren hebben zich bijvoorbeeld met trucks en tractoren verzameld bij het provinciehuis in Leeuwarden om te demonstreren. Ook in Zwolle zijn enkele tientallen boeren bij het provinciehuis, meldt RTV Oost

Rutte stelde woensdagochtend dat de politie zal optreden tegen boeren die zich misdragen zoals bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).