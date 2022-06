De tropische storm die Aruba, Bonaire en Curaçao mogelijk zal treffen, komt waarschijnlijk niet woensdagavond maar al in de middag (plaatselijke tijd) aan land op de eilanden. Dat zegt het Caribbean Weather Center (CWC) woensdag tegen NU.nl. De avondklok is vervroegd naar 11.00 uur op het eiland.

Bonnie, de naam van de storm als die echt orkaankracht krijgt, komt waarschijnlijk al rond 12.00 uur (plaatselijke tijd) aan land op Bonaire, omdat de oostenwind steviger is dan voorzien, zegt CWC-weerman Olav Geijs vanaf Curaçao. Een uur later komt de storm aan op Curaçao en rond 14.00 uur plaatselijke tijd is Aruba aan de beurt. Volgens de weerman is het rond 11.30 uur plaatselijke tijd "opvallend windstil" op de eilanden.

Dat snellere verplaatsing van Bonnie heeft volgens CWC wel als voordeel dat het noodweer ook sneller overwaait. "Omdat de storing zich zo snel naar het westen verplaatst, is de kans op de eerder voorspelde 75 tot 125 millimeter regen klein", zegt Geijs.

Vooral de mensen die nog onvoldoende voorbereidingen hebben getroffen, zijn volgens de weerman "paniekerig". De weerman zag 's ochtends vroeg (plaatselijke tijd) dat inwoners van Curaçao nog druk bezig waren hun huizen te verstevigen.

"Zorg er ook voor dat bijvoorbeeld tuinstoelen zijn opgeborgen", geeft Geijs de inwoners van de drie Caribische eilanden een tip. "Als die door de wind gaan rondslingeren, kunnen die ook voor schade zorgen." Mocht er weinig tijd zijn om je huis te verstevigen, dan is het raadzaam om aan de oostzijde te beginnen, omdat de wind vooral uit die richting zal waaien.

Avondklok vervroegd, winkeliers plaatsen zandzakken

Bonnie is met windsnelheden tussen de 60 en 80 kilometer per uur nu nog een tropische storm van de zwakste categorie, zegt Geijs, hoewel er uitschieters naar boven mogelijk zijn. De lokale autoriteiten hebben echter uit voorzorg een stormwaarschuwing (Code Rood) gegeven.

Alle overheidsdiensten van Curaçao zijn woensdag de hele dag gesloten. De avondklok is vervroegd tot 11.00 uur plaatselijke tijd.

Daarom zijn veel winkels op Curaçao niet opengegaan, meldt voorzitter Mahesh Mukhi van ondernemersvereniging Downtown Management Organization (DMO). Een deel van de winkeliers op het eiland heeft uit voorzorg zandzakken voor hun winkels geplaatst, vooral aan de waterkant van de hoofdstad Willemstad.

"Vanwege de vervroegde avondklok is het nu erg druk op de wegen", laat Mukhi weten.

Alle mensen op Curaçao moeten thuisblijven. De regering raadde de inwoners van het eiland aan om te hamsteren. De vervroegde avondklok heeft volgens de DMO-voorzitter niet tot grote ongeregeldheden geleid onder winkelend publiek.

Scholen en overheidsdiensten Aruba en Bonaire gesloten

Ook de overheid op Aruba gaat woensdag plat. De scholen op het eiland zijn donderdag en vrijdag gesloten, meldt Aruba.nu.

Op Bonaire zijn de scholen en crèches vanaf woensdagochtend plaatselijke tijd gesloten. Er zijn schuilplaatsen ingericht op vijf plekken op het eiland, meldt Bonaire.nu. De KLM-vlucht vanaf Schiphol naar het eiland die voor woensdag gepland stond, vertrekt een dag later.

De inwoners van het eiland krijgen het advies om thuis te blijven. De lokale autoriteiten hebben werkgevers gevraagd om hun personeel vrij te geven. Bouwwerkzaamheden worden tijdens het noodweer afgeraden.

Weerplaza verwacht dat Bonnie pas na het passeren van de drie eilanden zal uitgroeien tot een orkaan. "Maar het zal een randgeval worden."