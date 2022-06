Premier Mark Rutte gaat niet in gesprek met de boeren die dinsdag door een politieblokkade braken bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Die groep "verpest het voor de rest", zegt hij. Ook Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP, en voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond spraken hun afschuw uit over de aanval.

Rutte keek vanaf de NAVO-top in Madrid "met afschuw naar de vreselijke beelden" van de boeren bij het huis van Van der Wal. "Deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten en verpest het voor de rest", zegt de premier. De actie is "slecht voor de zaak waar zij voor staan".

"Met deze boeren ga ik natuurlijk even niet in gesprek", aldus Rutte, die benadrukt dat het overleg met de "overgrote meerderheid" die wel fatsoenlijk protesteert wel verdergaat. Rutte stelde dat de politie zal optreden tegen boeren die zich misdragen zoals bij het huis van Van der Wal. De politie moest zich dinsdagavond terugtrekken, omdat de situatie "te onveilig" was voor agenten.

Van der Wal is "natuurlijk ontzettend geschrokken", zegt Rutte. Al wil hij daarover weinig kwijt "omdat zij niet wil dat het over haar gaat". De premier staat in contact met de hoofdrolspelers, op wie de gebeurtenissen volgens hem enorme indruk hebben gemaakt.

Minister Dilan Yesilgöz reageerde op Twitter en sprak vergelijkbare woorden als Rutte. "Agenten aanvallen of politici thuis opzoeken, is alle grenzen voorbij. De stem van de meerderheid wordt overschreeuwd door een kleine groep raddraaiers."

Ook minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag sprak via Twitter haar weerzin uit. "Wat een angstaanjagende agressie gisteravond. Richting collega Van der Wal en haar gezin. Richting de politie en hulpverleners. Richting onze samenleving. Dit rellen om je zin door te duwen heeft op geen enkele manier meer met demonstreren te maken. Dit moet stoppen."

50 Boeren breken door politieblokkade bij huis stikstofminister

'Aanval op rechtsstaat en democratie'

Voorzitter Struijs van de Nederlandse Politiebond noemde de acties van de boeren bij het huis van Van der Wal "ontoelaatbaar". "Hier worden grenzen overschreden en rechtstreeks onze rechtsstaat en democratie aangevallen. Het is duidelijk dat sprake is van criminele gedragingen. Dat houdt ook in dat ik hoop dat zowel de recherche als het Openbaar Ministerie snel een onderzoek instellen naar alle incidenten die er zijn geweest. Dat wordt belangrijk."

Omdat de politie niet direct kon ingrijpen nadat de boeren door de afzetting heen waren gebroken, is er volgens Struijs een nieuwe fase aangebroken. "De politie moet zich in gaan stellen op de lange adem. En dat gaat forse consequenties hebben voor het personeel." Daarmee doelt hij op het stopzetten van opsporingsonderzoeken en het afhandelen van aangiftes. "Het heeft rechtstreekse gevolgen voor de veiligheid van Nederland."

Volgens voorzitter Groeneweg van politievakbond ACP zijn de boeren "het zo geroemde boerenverstand helemaal kwijt". Ook boeren moeten zich aan de regels houden, aldus Groeneweg. "Maar dat doen ze dus gewoon niet. Als iedereen in Nederland de regels aan de kant zet, raakt de hele samenleving ontwricht. En daar begint het nu een beetje op te lijken. De politie kan dat never nooit keren. Als we in de chaos willen storten, moeten we vooral zo doorgaan."