Boeren zijn bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) door een afzetting van de politie gebroken. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister.

Ze duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. De minister is niet thuis, aldus de woordvoerder. Het is de tweede dag op rij dat boeren betogen tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister.

Volgens de NOS zou een groep relschoppers ook vuurwerk hebben afgestoken bij het huis. Het gezin van de minister is wel thuis.

Premier Mark Rutte gaf dinsdag nog een verklaring af waarin hij stelde dat de agressieve protesten van de boeren "onacceptabel" zijn.

Meer informatie volgt.