De situatie bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) was dinsdagavond zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Zij grepen daarom niet direct in toen boeren door een afzetting braken, meldt de politie Gelderland.

De boeren duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. Van der Wal is niet thuis, vertelt de woordvoerder. Het is de tweede dag op rij dat boeren bij het woonhuis van de minister verschijnen vanwege de stikstofplannen van het kabinet.

Bij de actie zijn "duidelijk grenzen overschreden", stelt de politie op Twitter. "Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners."

De politie wil de personen opsporen die betrokken waren bij de vernielingen. "De openbare orde is verstoord en er zijn vernielingen gepleegd. Ook is er het nodige afval gestort."

Volgens de NOS zou een groep relschoppers ook vuurwerk hebben afgestoken bij het huis. Het gezin van de minister is wel thuis. De politie noemde de situatie bij de woning dinsdagnacht "beheersbaar".

Farmers Defence Force: 'wanhoop in pure vorm'

"Dit is wanhoop in pure vorm", zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) over de boze actievoerders. Zij noemt de demonstraties het gevolg van het kabinetsbeleid. "Na de mensen die te maken hebben met de schade door de gaswinning en de toeslagenaffaire worden boeren de volgende groep die slachtoffer wordt van dit kabinet."

Mensen bij het huis van de minister dragen een FDF-shirtje, maar de organisatie is niet bij de actie betrokken, aldus de zegsvrouw. Zij ontkent dat de organisatie is bij de actie betrokken is. "Iedereen kan een shirtje kopen met FDF erop, je kunt ook een shirtje kopen met Nike erop of een andere tekst."

'Onacceptabel'

Maandag plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden werd voor het eerst bij het huis van de bewindsvrouw betoogd. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.

Premier Mark Rutte gaf dinsdag een verklaring af waarin hij stelde dat de agressieve acties van de boeren "onacceptabel" zijn.