Aruba, Bonaire en Curaçao worden woensdagavond mogelijk door een tropische storm getroffen. De Curaçaose minister-president Gilmar 'Pik' Pisas heeft de bevolking er dinsdag toe opgeroepen genoeg water en eten in huis te halen.

Verder drong hij er bij winkeliers op aan geen misbruik te maken van de stormwaarschuwing (code rood) die eerder op de dag is afgegeven.

Curaçao maakt zich, net als Aruba en Bonaire, op voor de komst van een tropische storm die in de nacht van woensdag op donderdag de eilanden kan treffen.

Momenteel bevindt de storm zich boven de Atlantische Oceaan. Zodra de kracht verder toeneemt en de storm een tropische storm wordt, krijgt hij de naam Bonnie.

Pisas tegen winkeliers: 'Verhoog de prijzen niet'

De bevolking van de ABC-eilanden is ertoe opgeroepen voldoende water en niet-bederfelijk voedsel in huis te halen. Ook moeten mensen hun huis en tuin in orde brengen om voorbereid te zijn op hevige regenval en harde windstoten.

Pisas verzocht de winkeliers om niet opeens de prijzen te verhogen en zo misbruik te maken van de situatie. Ook raadt hij mensen aan in de eigen buurt boodschappen te doen, zodat iedereen inkopen kan doen.

De minister-president zei dinsdagmiddag dat Curaçao nog steeds te maken heeft met gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. "Veel mensen hebben financiële problemen en voor hen is het lastig extra eten en drinken te kopen."

Hij benadrukte dat er nog steeds een kans is dat de storm afwijkt en de eilanden niet treft. Pisas: "Laten we dat hopen."