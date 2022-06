Voorzitter Sjaak van der Tak van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO, de grootste boerenorganisatie van Nederland), neemt afstand van de wilde boerenacties van de afgelopen twee dagen. De bedreigingen aan het adres van minister Van der Wal, het in brand steken van hooibalen en de acties op de snelwegen wijst hij af. "Het mag helder zijn dat wij gevaarlijke acties niet passend, waardig of acceptabel vinden. We moeten oppassen dat we het draagvlak onder de bevolking niet verliezen."

Van der Tak is sinds begin 2021 voorzitter van LTO Nederland, de grootste belangenorganisatie van agrariërs in Nederland. Daarvoor was hij namens het CDA burgemeester in Westland en wethouder in Rotterdam. De afgelopen weken uitte Van der Tak felle kritiek op de plannen van minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Op de grote boerendemonstratie in Stroe afgelopen week zei hij dat met "de politiek niet meer te praten viel" en eiste hij dat "het stikstofdictaat van tafel gaat".

Wat vindt u ervan dat boeren met trekkers de snelweg op gaan? Mark Rutte sprak van 'gevaarlijke boerenacties die onacceptabel zijn'.

"Ze laten zien hoe hard de kabinetsplannen inslaan. Boeren worden geconfronteerd met onhaalbare doelen, zonder toekomstperspectief. Rutte sprak ook zijn waardering en ondersteuning uit voor de demonstranten die hun grondrecht op de juiste manier uitoefenen, maar het mag helder zijn dat wij gevaarlijke acties niet passend, waardig of acceptabel vinden."

U bent vertegenwoordiger van de grootste boerenorganisatie. Boze agrariërs steken hooibalen in brand voor de ingang van gemeentehuizen, ze laten mest op de snelweg lopen, wat gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Roept u de boeren op met dit soort acties te stoppen en naar huis te gaan?

"Wij zijn niet betrokken bij die acties. Wij willen de veiligheid van weggebruikers niet ter discussie stellen. En je hebt een probleem als je dat wel doet. Als je de politie negeert, krijg je een boete, zo gaat dat in de rechtsstaat."

Bent u bang dat de steun in de samenleving voor het boerenprotest afneemt door deze wilde acties?

"Omdat er vandaag stemmingen zijn in de Tweede Kamer moet eenieder zijn acties doen, maar binnen het kader van wat passend en waardig is én met het oog op het draagvlak onder de bevolking. Na de eerste protesten in 2019 zagen we dat als je steeds meer hinder veroorzaakt, het draagvlak verdwijnt."

LTO-voorman neemt afstand van uitspraken over Jodenvervolging

In aanloop naar het grote boerenprotest van afgelopen week in het Gelderse Stroe riep de actiegroep Agractie andere boerenorganisaties op één front te vormen. LTO Nederland, van oudsher de grootste vertegenwoordiger van agrariërs in Nederland sloot zich bij het protest aan en LTO-voorzittter Sjaak van der Tak deelde het podium met voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Maar dat wil volgens Van der Tak niet zeggen dat hun opvattingen inwisselbaar zijn.

"We zijn als LTO geen organisator, we hebben wel steun verleend aan de actie. En we hebben op het podium ons eigen statement kunnen uitdragen. Men probeert natuurlijk altijd te kijken of ze een stapje verder kunnen komen, maar dat is niet gebeurd."

Het was de eerste keer dat u als voorzitter van LTO Nederland samen op het podium stond met Mark van den Oever. Tijdens de grote protesten in 2019 deed u dat niet. Waarom nu wel?

"Als grootste belangenorganisatie vind ik dat je moet laten zien waar je staat bij zo'n enorm vraagstuk, dat zoveel radeloosheid, verdriet en boosheid teweegbrengt bij leden en niet-leden. Het afgelopen jaar zijn 61 bijeenkomsten in zaaltjes door het hele land georganiseerd en ook nog eens twintig digitale bijeenkomsten met meer dan vijfhonderd mensen. Leden willen dat we - daar waar het kan - als agrarische sector hetzelfde geluid laten horen."

Maar voelt u zich dan onder druk gezet door groepen als Farmers Defence Force en Agractie?

"Dat is niet het geval."

In de media heeft u tot nu toe vooral de nadruk gelegd op het leed dat de boer wordt aangedaan door de maatregelen. Maar wat vindt u van de uitspraken van Van den Oever? Hij vergeleek het lot van de boeren met dat van de joden in de Tweede Wereldoorlog, wat hem veel kritiek opleverde.

"Wij houden ons bij ons statement, dat het protest passend en waardig moet zijn. Het moet er op zijn gericht de samenleving achter je standpunten te krijgen. En dat lukt, blijkt bijvoorbeeld uit een peiling door Standpunt.nl op Radio 1, waar 92 procent van 20.000 luisteraars de boeren steunden en zeiden: "We snappen het wel".

Maar wat vindt u van de uitspraken van Van Den Oever? Neemt u afstand van zijn uitspraken?

"Boeren voelen zich machteloos en radeloos, het is een gevoel van 'einde oefening'. Een vergelijking met de Jodenvervolging is nooit passend of waardig, daar namen we in 2019 ook al afstand van. Mijn focus ligt echter op de zorgen van mijn leden, over onhaalbare en onrealistische kabinetsplannen. Daar richt ik me op, ik ga niet elke losse actie of uitspraak van actiegroepen beoordelen."

Van den Oever sprak over vandaag als de "dag des doods", omdat in de Tweede Kamer over moties wordt gestemd. Wat vindt u daarvan?

"Hij kiest zijn woorden, daar ben ik niet van. Ik kies mijn eigen woorden en volg de lijn 'passend en waardig'. Ik ben niet van dit soort woorden en ook niet van dit soort termen, daar ben ik duidelijk over."

Minister Christianne van der Wal deed aangifte wegens bedreiging. Heeft u de afgelopen dagen nog contact met haar gehad?

"Ik heb respect voor minister Van der Wal als persoon, hoe ik haar plannen beoordeel staat daar los van. Al op 10 juni heb ik gezegd dat het niet passend of waardig is dat mensen bij haar huis staan."

Heeft u haar nog gebeld?

"Als het iemands privésituatie betreft, is het logisch dat ik een appje stuur."