Volgens burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland was er maandag geen tijd om de bevolking van Zierikzee te waarschuwen voor de windhoos. "Het kwam allemaal heel onverwachts", zei hij dinsdag op een persconferentie. Door de windhoos kwam een 73-jarige vrouw uit Wassenaar om het leven. Negen anderen raakten gewond, van wie er één in het ziekenhuis ligt.

Veel mensen wisten ternauwernood te ontsnappen aan de ramp. "Sommige mensen stonden te filmen en hadden pas op het laatste moment de ernst van de situatie in de gaten", aldus Van der Hoek. De burgemeester zei dat slachtoffers van de windhoos op psychische en sociale hulp kunnen rekenen.

Van der Hoek zei dat hij onder meer in de Calandweg, waar de windhoos veel schade aanrichtte, met de bewoners over hun emoties heeft gesproken. "Onder meer zzp'ers, aannemers en de woningcorporatie hebben geholpen om de schade zoveel mogelijk te beperken." Volgens de burgemeester loopt de schade in de miljoenen.

Als gevolg van de windhoos raakten ongeveer 150 huizen zwaar beschadigd. Vijf tot tien woningen zijn de komende maanden onbewoonbaar, zei directeur Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland. Hij zei dat er een "bruto lijst" van vierhonderd panden is die op schade worden onderzocht.

Van der Wel vertelde verder dat nog wordt bekeken hoe huisvesting kan worden geregeld voor de mensen die niet terug kunnen naar hun huizen. Bij vijf zwaar beschadigde huizen die open zijn, staat particuliere bewaking.

63 Windhoos Zierikzee leidt tot veel schade

Windhoos trok op vanaf het water

Volgens Weerplaza werd de sterke waterhoos vanaf het water het land opgetrokken. Daardoor vlogen onder meer dakpannen in het rond en waaiden bomen om. Van diverse woningen zijn hele daken afgerukt. Aan de Calandweg gebeurde dat met een hele rij woningen. Daar was een renovatie aan de gang.

Ter hoogte van Brouwershaven kwam een schip in de problemen, maar dat kon "op eigen kracht" naar de haven varen.

Soortgelijke windhozen komen volgens Weerplaza een paar keer per jaar voor. Het gaat vaak om relatief zwakke exemplaren, waar ook in Zierikzee sprake van was. Desondanks richtte de 'zwakke' tornado flink wat schade aan.