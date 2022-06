Het apenpokkenvirus is in Nederland voor het eerst bij een kind vastgesteld. Het gaat om een kind in de basisschoolleeftijd, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Hoe het kind het virus heeft opgelopen, is nog niet bekend. "Gezien de symptomen is er in ieder geval geen vermoeden van misbruik", aldus de zegsvrouw. "Er is bron- en contactonderzoek uitgevoerd en betrokkenen zijn geïnformeerd."

Het RIVM laat aan NU.nl weten dat kinderen die direct contact hebben gehad met iemand die positief op het apenpokkenvirus is getest of bij diegene in de buurt zijn geweest, nu het advies krijgen om afstand te houden.

Als afstand houden niet lukt, adviseert het RIVM om mondmaskers te dragen. "Naar school gaan kan, maar wees voorzichtig", zegt een woordvoerder.

In totaal 257 gevallen apenpokken in Nederland

Inmiddels is bij 257 mensen in Nederland apenpokken vastgesteld, 46 meer dan afgelopen vrijdag. Op dit kind na, gaat het in alle gevallen om mannen die seks hebben met mannen.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.

Quarantaineadvies is vervallen

Vrijdag liet minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) weten dat mensen die direct contact hebben gehad met iemand die positief op het apenpokkenvirus is getest of bij diegene in de buurt zijn geweest, niet meer drie weken in quarantaine hoeven. Wel krijgen zij het "strikte advies" om af te zien van seksueel contact en te zorgen voor een goede hygiëne. Het advies om drie weken in isolatie te gaan bij een besmetting blijft wel gelden.

Gezondheidsorganisatie WHO zei zondag dat de verspreiding van het apenpokkenvirus geen noodsituatie van internationaal belang is. De gezondheidsorganisatie baseerde zich op een advies van een deelcommissie, die de verspreiding van het virus heeft onderzocht.