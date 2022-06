Het toeslagenschandaal trof vooral eenoudergezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond en gezinnen met een laag inkomen. Dat meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) dinsdag na onderzoek van statistiekbureau CBS.

Het statistiekbureau deed in opdracht van de inspectie onderzoek naar de slachtoffers van het toeslagenschandaal.

In 2013 wilde de overheid fraude, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag, harder aanpakken. In de jaren daarna werden tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst bestempeld als fraudeur. Het kabinet-Rutte III viel over de affaire en beloofde begin 2021 de gedupeerde ouders snel te helpen en te compenseren.

Het is voor het eerst dat nu een officieel beeld is vastgesteld van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Veel ouders kregen door het toeslagenschandaal (ernstige) financiële problemen. Zeker 1.675 kinderen van toeslagenouders werden uit huis geplaatst.

Meer onderzoek is nodig

De Inspectie JenV schrijft dat vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom de gezinnen te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen. "We moeten weten of en hoe het falen van de overheid in het toeslagenschandaal doorwerkte in de jeugdbescherming."

In het vervolgonderzoek komt onder meer aan bod of de toeslagenouders met jeugdbeschermingorganisaties te maken kregen door het toeslagenschandaal, of dat door de situatie jeugdbeschermingsmaatregelen versnelden.

Toeslagenouders, externe deskundigen en medewerkers uit de jeugdbeschermingsketen worden bij het onderzoek betrokken. De Inspectie JenV benadrukt dat zij zelf niet kan beoordelen of een kind terecht uit huis is geplaatst of niet.