Een sportvliegtuigje met twee inzittenden is dinsdagochtend neergestort in het Zwarte Meer tussen Flevoland en Overijssel. Het toestel is gevonden en hulpdiensten zijn "druk bezig met het redden van de slachtoffers", aldus de brandweer. Het gaat om een lesvliegtuig van de vliegschool Zelf Vliegen, waar toekomstig piloten van Transavia hun opleiding volgen, meldt de vliegmaatschappij.

Het is nog onduidelijk wat de toestand van de twee inzittenden is, aldus de brandweerwoordvoerder. Het kleine vliegtuig was eerder al gelokaliseerd door de hulpdiensten. De vaarwegen van en naar het Zwarte Meer zijn gestremd.

Vanwege het incident zijn onder meer duikteams uit Flevoland en Overijssel opgeroepen. De Kustwacht laat weten ook te helpen, evenals de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Zij zijn op het meer in de buurt van Urk paraat met boten, een helikopter en een vliegtuig, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.

Het is Transavia niet bekend of er ook toekomstige piloten van de vliegmaatschappij in het vliegtuig zaten en wat er precies is gebeurd. Het bedrijf meldt dat het alles in het werk stelt om zo snel mogelijk meer informatie over de crash te verzamelen.

Het toestel zou om 10.44 uur vanaf Lelystad Airport zijn opgestegen, blijkt uit nog onbevestigde data van RadarBox, een website om vliegtuigen te volgen. Volgens die gegevens zou het gaan om een Blackshape Gabriél-toestel, dat vliegschool Zelf Vliegen gebruikt als opleidingsvliegtuig.