Boeren zijn van plan om dinsdagmiddag naar de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag te komen, meldt actiegroep Farmers Defence Force. Vanwege de aankondiging is bij het gebouw extra politie aanwezig. Kamerleden stemmen dinsdag over de moties die vorige week zijn ingediend tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer.

"Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven en duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet", zo staat in de verklaring die is ondertekend door "Boeren van Nederland".

Het protest van de boeren bij de Tweede Kamer is niet aangemeld. Als ze komen, krijgen ze volgens de gemeente wel de ruimte om hun mening te laten horen. "Maar wel als je je aan de regels houdt. Dat betekent demonstreren met mensen, niet met materieel als dwangmiddel." Zo mogen doorgaande wegen niet worden geblokkeerd. "Het plein voor de Tweede Kamer is niet toegankelijk voor tractoren."

Rond het tijdelijke Tweede Kamer-gebouw staan meerdere politievoertuigen en ME-bussen. De gemeente Den Haag waarschuwt dat er wordt opgetreden als het protest tot gevaarlijke situaties leidt, bijvoorbeeld door "onbesuisd rondrijden met tractoren". Daarom doet de gemeente "een beroep op het verstand van boeren om gevaarlijke situaties te voorkomen".



Het is nog niet duidelijk hoe de boeren naar Den Haag komen. De gemeente had twee weken geleden opgeroepen boeren onderweg naar Den Haag al tegen te houden als zij met tractoren de snelweg op zouden gaan. Die oproep "staat onverminderd", zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. Daarom waren er de afgelopen dagen al meerdere demonstraties. Vorige week een massale in Stroe, de afgelopen dagen een aantal kleinere. Maandag blokkeerden boeren bijvoorbeeld snelwegen, trokken ze op naar het mediapark en opnieuw naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Naar schatting zijn maandag in het hele land tientallen boetes uitgedeeld aan demonstrerende boeren.

Dinsdagochtend gingen de protesten door. Boeren staken onder meer op de A12 tussen Den Haag en Utrecht hooibalen in brand. Ook in andere delen van het land werden brandjes gesticht in de buurt van een snelweg. Dat gebeurde onder meer op de A2 bij Beesd, de A15 bij Andelst en de A7 bij Wijdewormer.

De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.