Met een temperatuur van 21 tot 25 graden wordt het dinsdag een heerlijke dag. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Daarna volgen regen- en onweersbuien die de warmte (tijdelijk) verdrijven.

De temperatuur loopt in de ochtend al snel op. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten.

In de middag draait de wind van zuidwest naar zuid(oost) en is zwak of matig van kracht. Met deze wind wordt warme lucht aangevoerd. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Brabant, Limburg en Gelderland.

's Avonds blijft het nog lang warm. In de nacht naar woensdag blijft het droog en het is helder. De minima komen uit tussen 11 graden in Groningen en 15 graden in Zeeland.

