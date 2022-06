Boerenprotesten hebben maandag de hele dag voor flink wat overlast gezorgd. Tal van snelwegen werden geblokkeerd, het huis van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) werd opnieuw bezocht en ook werden er tal van brandjes gesticht. Ook voor dinsdag staan er acties op de agenda, zeggen boerenorganisaties Agractie en Farmers Defence Force. Wel zeggen ze daarbij dat zij de acties niet organiseren.

Wegafzettingen en lange files

Meerdere snelwegen in het land werden geblokkeerd door boeren met trekkers. Dat begon net na het middaguur, toen Rijkswaterstaat melding maakte van de eerste blokkades door trekkers en hooibalen op de weg, onder andere op de A2 richting Den Bosch.

Ook in het noorden van het land was het raak. Op de A28 van Hoogeveen naar Assen reden dertig tot zestig boeren de snelweg op. De blokkade die de politie had opgezet bleek niet bestand tegen de boeren, maar later wist de politie de boeren alsnog tegen te houden, waarna er boetes werden uitgedeeld.

Ook de A50, de A7 en de lokale weg N324 werden geblokkeerd door protesterende boeren. Tegen de avondspits leken de ergste problemen op de weg voorbij, maar in de avond kwamen er nieuwe acties tot stand.

De A12 richting Duitsland werd rond 19.00 uur weer geblokkeerd. Bij de A28 waren al vanaf voor de avondspits problemen. Bij knooppunt Hattemerbroek stonden enkele trekkers onbeheerd op de weg. Politie en ME waren ter plaatse en bleef in gesprek met de boeren. Ondertussen deelden de boeren zelfgemaakte patat uit.

Boeren brengen bezoek aan Mediapark en huis van minister

Rond 20.15 uur kwamen er berichten binnen dat er trekkers op Hilversum Mediapark waren gezien. Een NU.nl-journalist die ter plaatse was zag dat ze richting het gebouw van de NOS reden.

Een politiewoordvoerder liet weten dat de boeren op Mediapark Hilversum "in goed gesprek zijn" met de politie ter plekke. Ook gaf ze aan dat de sfeer rustig is. Later op de avond zijn de boeren vertrokken.

Ook waren er opnieuw boeren bij het huis van minister Christianne van der Wal. Zij was op dat moment niet thuis. Het was de tweede keer dat de boeren naar haar huis kwamen.

41 Drones filmen boerenblokkades op snelwegen in Nederland

Acties en brandjes bij gemeentehuizen

Verschillende gemeentehuizen, waaronder die in Apeldoorn, kregen maandag bezoek van boeren, waarbij balen hooi in brand werden gestoken.

Dat gebeurde ook op de snelwegen. Zo werd er op de A1 brand gesticht op de weg. De snelweg van Deventer richting Duitsland was in de avond afgesloten ter hoogte van de afslag Holten-Lochem. De brandweer en politie waren ter plaatse, schreef Tubantia.

Dinsdag nieuwe acties verwacht

Zowel boerengroep Agractie als Farmers Defence Force zeggen dat er dinsdag weer acties komen, al worden deze volgens eigen zeggen niet door de twee clubs georganiseerd. De acties zouden afkomstig zijn van losse groepen uit de provincie.

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over de stikstofplannen. Dinsdag staat de stemming over moties die partijen toen indienden op het programma.