Brandweerlieden en veiligheidsexperts uit Midden- en West-Brabant schrokken zaterdag op van een vals alarm voor een nucleair incident in de kerncentrale in de Belgische plaats Doel. Iemand had een fout gemaakt in de meldkamer, meldt de Veiligheidsregio naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant.

Het bleek te gaan om een klein incident tijdens werkzaamheden in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale, die op enkele kilometers van de Nederlandse grens ligt. Maar een medewerker in de meldkamer interpreteerde het incident als serieus gevaar en sloeg alarm. Medewerkers van onder meer de brandweer kregen een alarmering.

Hoewel de fout snel werd ontdekt en het alarm werd ingetrokken, bleek een aantal medewerkers toch al paraat te staan in de kazerne. Zij konden onverrichter zake naar huis.

Hoe de fout heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. "De melding heeft wel aangetoond dat in het geval van een echte calamiteit de hulpdiensten zeer snel paraat staan", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Laten we het incident dan ook maar beschouwen als een geslaagde test van de paraatheid van het personeel."

Brandweerlieden van Kaatsheuvel tot aan Hoogerheide haastten zich naar de kazerne om uit te rukken. Ook experts gevaarlijke stoffen, meetploegen, de geneeskundige hulpdienst (GHOR), politie en de directeur van de Veiligheidsregio werden in paraatheid gebracht.