Advocaat André Seebregts heeft maandag namens Najim Z. aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Dat laat de raadsman van de vermeende drugshandelaar weten aan NU.nl. Aanleiding is een artikel in Het Parool, waarin Z. wordt omschreven als vermoed handlanger van Ridouan T. op basis van informatie die vanuit justitie afkomstig zou zijn.

De 41-jarige Z. werd onlangs samen met zijn schoonvader Mink Kok aangehouden in Libanon op verdenking van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. De inmiddels aan Nederland uitgeleverde Z. ontkent een link te hebben met liquidatieverdachte T.

In het artikel van Het Parool wordt op basis van gedetailleerde informatie geschreven dat de recherche Z. ziet als belangrijke pion in de criminele organisatie van de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij zou binnen de bende van T. onder andere verantwoordelijk zijn voor de financiële zaken en de voortzetting van de drugshandel.

"De aard van de informatie genoemd in het artikel maakt het aannemelijk dat die door iemand binnen justitie of politie is verstrekt", aldus Seebregts. De details komen namelijk niet terug in het strafdossier dat aan de advocaat is verstrekt over de verdenkingen tegen zijn cliënt.

Het sterkt Seebregts in de overtuiging dat er vanuit justitie informatie is gelekt naar de krant, een strafbaar feit volgens de advocaat. Dit raakt niet alleen Z., maar beschadigt ook zijn familie gezien de reputatie van T., voegt Seebregts hieraan toe.

Doel zou zijn om rechters te beïnvloeden

Voor de raadsman is dit reden om aangifte te doen bij de hoofdofficier van het Landelijk Parket. Z. noemt het zeer kwalijk dat deze informatie aan de pers zou zijn verstrekt. "Een ander doel daarvoor dan het oneigenlijk beïnvloeden van de rechters in zijn zaak laat zich immers niet makkelijk indenken", zegt Seebregts.

Z. wordt in verband gebracht met de smokkel van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. De man kwam in beeld als verdachte op basis van berichten verstuurd via Sky ECC, een aanbieder van versleutelde communicatie. Seebregts wenst niet te reageren op de verdenking van drugshandel tegen zijn cliënt

Z. stelt dat als hij wordt beschuldigd van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie (OM) en hij daarvoor wordt vervolgd, dat degenen die zich daarmee bezighouden zich dan niet zelf schuldig moeten maken aan strafbare feiten.

Seebregts denkt dat als de informatie waar Het Parool zich op baseert daadwerkelijk bestaat, het makkelijk te achterhalen moet zijn wie dit gelekt heeft, omdat niet iedereen hier zomaar toegang toe heeft.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket zegt op dit moment nog niet te willen reageren.