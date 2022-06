De vluchtauto van de twee tbs'ers die vorige week uit de Pompekliniek in Nijmegen ontsnapten, is donderdag gevonden in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Parket na berichtgeving van De Telegraaf en RTL Nieuws. Luciano D. en Sherwin W. zijn nog altijd spoorloos.

De politie traceerde de witte Volkswagen Golf donderdag. Een Amsterdammer die de auto bestuurde werd aangehouden, maar is weer op vrije voeten. "Er is vastgesteld dat deze bestuurder de auto niet bestuurde ten tijde van de vlucht", zegt de woordvoerder.

D. en W. ontsnapten op 21 juni uit de tbs-kliniek door een gat in de hekken rondom het gebouw. Ze zouden daarbij hulp hebben gehad van buitenaf.

D. is vuurwapengevaarlijk en werd in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor een gewapende overval. W. werd in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een gewapende overval en dubbele afpersing. Daarbij schoot hij de 48-jarige Mick Pitai dood.

De politie benadrukt de mannen niet zelf te benaderen, maar de opsporingstiplijn te bellen via 0800-6070.