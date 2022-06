Tbs'ers in het extra beveiligde deel van de Pompekliniek in Nijmegen mogen weer met verlof zoals gewoonlijk. Vorige week woensdag trok de kliniek alle verloven in nadat twee tbs'ers waren ontsnapt.

De twee ontsnapte tbs'ers zijn voor zover bekend nog steeds voortvluchtig, vertelt een woordvoerder van de Pompestichting. Rondom de Pompekliniek zijn in de afgelopen dagen op een aantal plaatsen tijdelijke hekken geplaatst. Er wordt gewerkt aan een permanent tweede hekwerk rond het terrein, maar dat is pas eind volgend jaar klaar. Nu staan op alle plekken waar nog sprake was van een enkel hek, dubbele barrières. Vorige week zijn al extra camera's geplaatst om het uitgestrekte gebied beter in de gaten te kunnen houden.

Tbs-patiënten die daarvoor toestemming hebben, mogen vanaf maandag ook weer buiten de Pompekliniek werken. "We zijn min of meer teruggekeerd naar de normale situatie en dat heeft ook een positieve invloed op de stemming onder de patiënten", zegt de woordvoerder. In het extra beveiligde deel van de Pompekliniek wonen ongeveer honderd mensen.