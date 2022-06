Door een windhoos boven het Zeeuwse Zierikzee zijn maandag één dode en ongeveer tien gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio Zeeland. De windhoos zorgde voor veel schade. Tien tot twintig huurhuizen raakten tijdelijk onbewoonbaar.

Volgens de veiligheidsregio gaat het om een eerste beeld. Mogelijk wordt het aantal slachtoffers nog bijgesteld.

Volgens Weerplaza is een sterke waterhoos vanaf het water het land opgetrokken. Daardoor vlogen onder meer dakpannen in het rond, waaiden bomen om en vlogen de daken van meerdere huizen eraf. Ter hoogte van Brouwershaven kwam een schip in de problemen, maar die kon "op eigen kracht" naar de haven varen, aldus de veiligheidsregio.

Zowel de brandweer als ambulances zijn naar de Zeeuwse plaats gestuurd. De brandweer verleent ondersteuning en probeert een beeld te krijgen van de schade. Er is GRIP 2 afgekondigd, wat betekent dat hulpdiensten gecoördineerd moeten samenwerken en dat het incident invloed kan hebben op de directe omgeving.

De windhoos kwam maandag aan het begin van de middag aan land. Foto: AS Media

'Kom niet naar het gebied'

De veiligheidsregio heeft via een NL-Alert opgeroepen niet naar het gebied te komen en de hulpdiensten de ruimte te geven. "Er zijn veel mensen die naar het gebied gaan om te kijken of te helpen. Dit belemmert de hulpdiensten en kan gevaarlijk zijn door loshangende takken, dakpannen et cetera", waarschuwt de veiligheidsregio.

Het station van Zierikzee is momenteel alleen bereikbaar voor hulpdiensten, laat vervoerder Connexxion weten. "We proberen zoveel mogelijk via de omleidingen te rijden."

Soortgelijke windhozen komen volgens Weerplaza een paar keer per jaar voor. Het gaat vaak om relatief zwakke exemplaren, waar ook in Zierikzee sprake van was. Desondanks richtte de 'zwakke' tornado flink wat schade aan.