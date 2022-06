Door een windhoos boven het Zeeuwse Zierikzee zijn maandag één dode en negen gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio Zeeland. Eerder was sprake van ongeveer tien gewonden en later had de regio het over zeven gewonden. De windhoos zorgde voor veel schade. Tien tot twintig huurhuizen raakten tijdelijk onbewoonbaar.

Acht mensen raakten lichtgewond. Zij zijn door hulpdiensten ter plekke behandeld aan hun verwondingen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen en hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt.

Volgens Weerplaza is een sterke waterhoos vanaf het water het land opgetrokken. Daardoor vlogen onder meer dakpannen in het rond en waaiden bomen om. Ter hoogte van Brouwershaven kwam een schip in de problemen, maar die kon "op eigen kracht" naar de haven varen, aldus de veiligheidsregio.

Van diverse woningen zijn hele daken afgerukt. Aan de Calandweg gebeurde dat met een hele rij woningen. "Daar was een renovatie aan de gang", vertelt directeur Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland. "Een van de mensen die daar aan het werk waren, is gewond geraakt." Verderop raakte minstens één bewoner gewond van een woning die Zeeuwland verhuurt.

De windhoos kwam maandag aan het begin van de middag aan land. De windhoos kwam maandag aan het begin van de middag aan land. Foto: AS Media

Terugkerende inwoners moeten oppassen voor vallende dakpannen

Alleen inwoners mogen het getroffen gebied weer in, maar moeten rekening houden met allerlei vallende voorwerpen, zoals dakpannen en takken. Ook waren iets voor 17.00 uur nog niet alle straten veilig. De brandweer verwacht nog enkele uren nodig te hebben.

Burgemeester Jack van der Hoek verklaarde dat een aantal families nog niet terug naar huis kan en dat zij elders worden opgevangen. Hulpdiensten werken er hard aan om alle schade te verhelpen, zei hij.

"Vanmiddag is Zierikzee geheel onverwacht getroffen door een zeer krachtige windhoos. Helaas is daarbij iemand overleden en zijn diverse mensen lichtgewond geraakt. Ook is er veel schade aan woningen en bomen. Mede namens het gemeentebestuur gaat mijn medeleven in de eerste plaats uit naar iedereen die hierdoor getroffen is", aldus zijn verklaring.

In het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland (waaronder Zierikzee valt) kunnen mensen terecht voor informatie of voor psychosociale hulp. De veiligheidsregio riep eerder via een NL-Alert op om niet naar het gebied te komen en de hulpdiensten de ruimte te geven.

Soortgelijke windhozen komen volgens Weerplaza een paar keer per jaar voor. Het gaat vaak om relatief zwakke exemplaren, waar ook in Zierikzee sprake van was. Desondanks richtte de 'zwakke' tornado flink wat schade aan.