Wegblokkades liggen de hele avond op de loer

Avonddrukte door boerenprotesten moeilijk in te schatten

Momenteel zijn er relatief weinig boeren die de weg blokkeren. Alleen op de A28 bij knooppunt Lankhorst in de richting van Zwolle is de weg nog afgesloten vanwege een boerenprotest. Ook was de A28 in de richting van Groningen afgesloten, maar dit kwam door een ongeval met twee vrachtwagens. Inmiddels is die weg weer open, meldt de ANWB.



Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat situatie erg onvoorspelbaar is en dat toekomstige drukte zeker niet kan worden uitgesloten. "Wat we de afgelopen twee dagen hebben gezien, is dat boeren ineens ergens oppoppen. Sommige boeren gaan na enige tijd weer weg, anderen blijven langer."



Daardoor is het ook lastig te zeggen of de avondspits druk wordt. Die is op dinsdag sowieso drukker dan normaal, zegt de woordvoerder. Bovendien waren er door het hele land protesten, bijvoorbeeld bij provinciehuizen. Die demonstranten moeten op een gegeven moment ook weer naar huis. Ook dat zou invloed kunnen hebben op de drukte. Rijkswaterstaat roept automobilisten op de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en rekening te houden met de warmte, bijvoorbeeld door water mee te nemen.