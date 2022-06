Boeren willen Duitse stikstofregels

De Nederlandse boeren die het natuurgebied Korenburgerveen bij Winterswijk maandag uitriepen tot Duits grondgebied, deden dat omdat de stikstofregels in Duitsland volgens hen veel soepeler zijn.



Het gebied ligt dicht bij de Duitse grens. Boeren stonden daar met hun tractoren aan de rand van het natuurreservaat. Ze hadden ook giertanks bij zich, maar die zijn voor zover bekend niet gebruikt. Gebiedsbeheerder Natuurmonumenten liet weten dat de politie gebeld zou worden bij het overtreden van de regels. Maar de politie was uit zichzelf al snel bij de groep actievoerders, die na een uurtje zonder problemen weer vertrokken.



"Natuurmonumenten is al meer dan honderd jaar overal in Nederland 'de buurman' van boeren. We moeten samen werken aan een toekomst voor de natuur en een land met een gezonde bodem, schoon drinkwater en schone lucht voor iedereen. En dat kan niet zonder een goede toekomst voor de boeren. Wij vinden natuurlijk dat er een recht op demonstratie is, maar er zijn ook regels", aldus de natuurorganisatie. Boswachters van Natuurmonumenten controleren of er geen schade is aangericht in het kwetsbare hoogveengebied.